Politie jaar na mysterieuze vondst automatisch vuurwapen in Kampen: ‘Het is een ernstige zaak’

UpdateDe vondst van een automatisch vuurwapen in Kampen stelt de politie voor een raadsel. Het wapen werd al in augustus 2020 aangetroffen, maar de politie doet pas nu - bijna een jaar later - een getuigenoproep, omdat de herkomst van het vuurwapen onduidelijk is.

Het wapen werd gevonden in de wijk Middenwetering in Kampen. Over de omstandigheden van de vondst, is niets bekend. Zo is niet duidelijk hoe de politie het op het spoor kwam.

Wel maakt de politie gisteren duidelijk dat het wapen is opgegraven en vervolgens is onderzocht door de forensische opsporing.

Oproep

De politie doet sindsdien onderzoek naar de herkomst ervan, maar tot nog toe nog zonder resultaat.

Daarom werd vandaag, bijna een jaar na de wapenvondst, een getuigenoproep gedaan. Mensen die vorig jaar iemand hebben zien graven, worden opgeroepen om zich te melden. Ook alle andere tips over het wapen zijn welkom.

Ernstige zaak

Politiewoordvoerder Frank Brouwer begrijpt dat de zaak vragen oproept (bijvoorbeeld: wat voor wapen is het, waar en wanneer is het gevonden, wordt het gelinkt aan een misdrijf, waarom komt de politie bijna een jaar later pas met een getuigenoproep?), maar is terughoudend met antwoorden.

,,De vragen zijn zeer specifiek en informatie over de antwoorden kan het onderzoek schaden. Over het onderzoek gesproken; we beschouwen dit als een ernstige zaak. Het gaat hier niet om zomaar een wapen, maar een automatisch vuurwapen. Daarom zijn we na de vondst direct een onderzoek gestart. Daarin hebben we het afgelopen jaar al veel gedaan en omdat we de zaak graag willen oplossen hebben we nu de getuigenoproep geplaatst.’’