Politie heeft handen vol aan criminele asielzoekers in Kampen

Vooral eind september had de politie te maken met 'drukte', zoals Koelewijn het noemde. In een week tijd kwamen twaalf aangiften binnen van winkel- of fietsendiefstal door asielzoekers. In een weekend zaten tien verdachten in de cellen van het politiebureau. ,,Er waren nauwelijks agenten over om op straat te laten lopen", aldus de burgemeester.

Minachting

Koelewijn antwoordde op vragen van Suat Azer. Het GBK-raadslid wilde weten of de burgemeester bekend is met de misdrijven die worden gepleegd door bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten en de overlast die dat veroorzaakt. Azer vond dat de politiek zich openlijker moet uitspreken over dit thema dat leeft onder de bevolking. ,,Als wij er niks over zeggen, dan is dat minachting van de burger", zei Azer.

Volgens Koelewijn gaat het om een specifieke groep asielzoekers: zij die uit 'veilige landen' komen en weten dat hun aanvraag wordt afgewezen. ,,Een kleine groep rondreizende criminelen die gebruikmaken van de faciliteiten voor vluchtelingen. Zij vertonen gedrag waar we ongelooflijk veel last van hebben", aldus de burgemeester. ,,Dat is een landelijk probleem."

Gebiedsverbod