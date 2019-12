Politie Kampen reageert direct op overlast vuurwerk

Alleen als de agenten iets belangrijkers te doen hebben zullen ze een melding laten schieten, aldus Koelewijn in een reactie op vragen van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad.

De afspraken met de politie gelden sinds 1 oktober. Sinds die datum is er achttien keer bij de politie geklaagd voor overlast door afstekers van vuurwerk. In slechts 4 gevallen kon een verdachte worden aangehouden. Vanwege hun jonge leeftijd zijn ze op één na doorgestuurd naar het HALT-bureau voor een alternatieve straf. Tegen de resterende dader is proces-verbaal opgemaakt. In totaal zijn 82 stuks vuurwerk in beslag genomen.