Politie Kampen vat twee inbrekers in de kraag

video Tóch weer stads­strand in Kampen dankzij deal met gemeente: geen 10.000 maar ‘slechts’ 1900 euro belasting

8:00 Het zag er even beroerd uit voor Beach Kampen, maar sinds deze week ligt er toch weer 250 kuub strandzand op het Van Heutszplein. Voor spel- en recreatiedoeleinden, oftewel; lekker luieren en sporten. Vanaf deze vrijdag tot en met zondag 23 juni blijft het zand liggen, hopelijk onder een stralend zonnetje. ,,We houden al een hele maand het weer in de gaten’', lacht voorzitter John Klasens om die vraag.