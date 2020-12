Politie Kampen wil geluidsoverlast stoppen, maar man weigert deur te openen

Kamps doet recht Vrouw steekt vriend met schaar in Kampen: ‘Na mijn miskraam besloten me nooit meer te laten slaan’

2 december Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over een heftige mishandeling met een schaar.