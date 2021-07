Politie Kampen ziet minder inbraken maar meer overlast en oplichting in coronatijd

Tussen 2017 en 2019 verdubbelde het aantal inbraken in woningen en schuurtjes of garages in Kampen bijna, naar 89 per jaar. Vorig jaar daalde het cijfer ineens, naar 60 diefstallen, inbraken of pogingen daartoe. ‘Door de maatregelen waren mensen meer thuis en kregen inbrekers minder gelegenheid tot inbreken’, staat in de Gebiedsscan 2020 van de politie.