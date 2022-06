Politie klaar met ‘seksvideo’ onder stadsbrug Kampen: ‘We willen nu weer echte boeven vangen’

UPDATEHet filmpje waarin een pornoster seks leek te hebben onder de Kamper stadsbrug , zorgt voor veel commotie. Er is er aangifte gedaan, maar omdat er op de video niets strafbaars is te zien, onderneemt de politie geen actie.

Het is niet bekendgemaakt wie de aanklacht heeft ingediend. Volgens de gemeente Kampen gaat het om een aangifte wegens schennispleging. Pornoactrice Daphne Laat staat in de video samen met een man bij de IJsselkade en lijkt daar seks met hem te hebben. Blue Donkey Media, het productiebedrijf achter de Kamper ‘porno’, stelt dat er niks strafbaars is gebeurd.

Fantasie van de kijker

,,Dat wil je als merk niet en dat is zakelijk ook niet wenselijk”, aldus een woordvoerder. Bovendien: ,,Seks in het openbaar is meestal strafbaar.” Of er daadwerkelijk sprake was van seks, wil het bedrijf niet vertellen. ,,We moeten ook wat aan de fantasie van de kijker overlaten.”

Geen geslachtsdelen te zien

De politie heeft de beelden inmiddels bekeken en heeft geconstateerd dat het filmpje op zichzelf niet strafbaar was. Westerhoff: ,,Er waren geen geslachtsdelen te zien, er was niets bewijsbaar op basis van de beelden. Wij snappen dat het filmpje onder bewoners van kampen onrust heeft veroorzaakt, maar de bewegingen op zich zijn niet strafbaar. Als er mensen zijn die live hebben gezien dat er strafbare feiten zijn gepleegd, kunnen zij zich alsnog bij ons melden.’’

Volgens de politiewoordvoerder is er genoeg tijd en manschappen aan de zaak van de pornoactrice gespendeerd. ,,We willen nu weer echte boeven gaan vangen, ik denk dat er genoeg aandacht is geweest voor dit filmpje.’’

Van potloodventer tot seks onder de brug

Schennisplegen is het openbaar vertonen van seksueel gedrag, waarbij de huidige maatschappelijke grenzen worden overschreden. Hieronder valt bijvoorbeeld een potloodventer die zijn geslachtsdeel laat zien aan voorbijgangers, iemand die in een stationshal masturbeert, maar ook een koppel dat seks heeft in een park, of dit geval: onder een brug.

Omstandigheden

De omstandigheden van een gebeurtenis bepalen of er inderdaad sprake is van schennispleging. Zo moet worden bewezen dat er opzet in het spel was: de personen in kwestie weten dat er een kans is dat anderen last hebben van bepaald gedrag.

De plek waar het incident plaatsvond is eveneens belangrijk. Was dat op een openbare plek, zoals een park, speeltuin of langs de weg, dan is dat strafbaar. Zijn seksuele handelingen vanaf een openbare plek zichtbaar, bijvoorbeeld omdat iemand de gordijnen voor het raam niet heeft gesloten, dan valt dat ook hieronder.

Maar ook wie niet fysiek aanwezig is bij een seksuele handeling, kan aangifte doen van schennispleging. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer via een webcam een geslachtsdeel wordt getoond.

Strafblad

Wie schuldig wordt bevonden aan schennispleging, riskeert een boete van hoogstens 750 euro of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden. Dat lijkt misschien weinig, maar de schennispleger krijgt er een aantekening op het strafblad bij. Daarin staat dat iemand is veroordeeld voor een zedendelict. Dat maakt het een stuk lastiger om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te krijgen. Veel werknemers vragen om zo’n VOG.

