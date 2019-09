Politie onderzoekt reeks aangestoken (auto)branden in Kampen

,,We gaan uit van brandstichting’’, zegt politiewoordvoerder Frank de Valk. ,,Het onderzoek is gaande, maar we hebben nog geen zicht op een verdachte.’’ De brandweer rukte maandagavond rond 23.30 uur uit voor de brand in de bestelbus, die geparkeerd stond aan de Rolklaver in Kampen. Op nagenoeg dezelfde plek ging op 20 juni een touringcar van Connexxion volledig in vlammen op. De Valk: ,,Daarbij is uitgesloten dat het om een technisch mankement gaat, maar een oorzaak van de brand was niet meer vast te stellen. Brandstichting kan dus niet uitgesloten worden.’’