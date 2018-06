Politie plukt fietser van N50

Lokalen verzilve­ren verkie­zings­uit­slag, CDA aan zijlijn

8:49 Drie maanden is er op stadhuizen keihard onderhandeld over nieuwe colleges. Op Deventer na hebben alle gemeenten in deze regio een nieuw bestuur. Tijd om de balans op te maken. Welke partijen hebben de verkiezingsuitslag verzilverd, wie valt buiten de boot? De drie opmerkelijkste conclusies op een rij. ,,Wij zijn hevig teleurgesteld dat wij als grootste partij niet meedoen."