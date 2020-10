Politie tast nog in het duister over wie de dode man is die deze zomer in 's Heerenbroek werd gevonden

Check jouw plaats KAART | Relatief veel nieuwe besmettin­gen in Staphorst, forse daling in Flevoland

19 oktober Het landelijk dagrecord (8139) van gisteren is vandaag verbroken: in het afgelopen etmaal werden 8184 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat lag niet aan Flevoland. Het aantal positieve tests werd daar ruim gehalveerd. Staphorst valt in deze regio wel opnieuw in negatieve zin op.