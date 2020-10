Politie vindt dode man bij Kampen, maar weet twee maanden later nog niet wie hij is: wie kent hem wel?

Man leidde zwervend bestaan

Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan. In de periode voor zijn dood werd hij gezien in Beerta (15 juni) en Bangeweer (22 juni), in de provincie Groningen. Op 12 juli was hij in Emmeloord. Daar zei de man tegen agenten dat hij onderweg was naar Den Haag om nieuwe papieren aan te vragen. De agenten hebben hem toen geholpen bij het Leger des Heils te komen. Daar heeft hij zijn kleding gewassen en nieuwe schoenen gekregen.