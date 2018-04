Politie zoekt overal naar vermiste Dirk (81) uit Kampen: hij heeft medicijnen nodig

Het blijft stil rond de vermissing van Dirk van den Belt (81) uit Kampen. Sinds zondagochtend is hij niet meer gezien en tips blijven uit. De politie kijkt in heel Nederland naar Dirk uit.

Al 5 volle dagen is niets vernomen van de vermiste bejaarde uit Kampen. Dus geeft de politie landelijk aandacht aan de zaak. ,,Wij gaan er vanuit dat de man nog in leven is", aldus politiewoordvoerster Sigrid Passchier.

Medicijnen

Quote Hij vertrok zonder telefoon of portemonnee Sigrid Passchier, politie Er is belang bij het snel terugvinden van Dirk. Er zijn zorgen om zijn gezondheid. ,,Hij heeft medicijnen nodig en wij weten niet of hij die krijgt", zegt Passchier. ,,Hij vertrok zonder telefoon of portemonnee van huis. Hij had alleen kleingeld op zak."

Volgens de politievrouw is het een ingewikkelde vermissing. Van den Belt vertrok zondag om 08.30 uur vanuit zijn woning aan de Vermuydenstraat in Kampen. Passchier: ,,Voor een wandelingetje. Vervolgens komt hij niet terug. Waarom weten we niet. Er lijkt thuis niets aan de hand te zijn, zoals een ruzie."

Volledig scherm Dirk van den Belt is te zien op camerabeelden van station Duivendrecht, bij Amsterdam. © NS / Politie Spoorloos

Uit camerabeelden blijkt dat Van den Belt dezelfde ochtend om 11.00 uur op station Duivendrecht, bij Amsterdam, was. ,,Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor", aldus de politiewoordvoerster. ,,Hij kan het station te voet verlaten hebben, maar ook op een andere trein zijn gestapt. Een duidelijk zoekgebied naar de man is er niet."

De politie in Amsterdam is extra alert, omdat Van den Belt in die regio het laatst is gezien. ,,Elke dag worden agenten op de vermissing gewezen. Bij de briefing wordt zijn signalement verspreid."