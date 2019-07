Politie zoekt zwartrijder die conductrice in haar arm beet op station Kampen Zuid

Flinke vissterfte na maaibeurt in IJsselmui­den: ‘Het is heel verdrietig’

10 juli Een maaibeurt in opdracht van het waterschap is veel vissen in de vijver nabij de Zeegravensingel in IJsselmuiden duur komen te staan. De dieren zijn waarschijnlijk wegens een gebrek aan zuurstof gestorven. Buurtbewoner en fanatiek visser Joran (11) maakt zich zorgen.