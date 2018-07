Politiek onthutst door verhalen omwonenden Sail Kampen

video Museum en uitkijkto­ren moeten stoomge­maal in Masten­broek meer bezoekers opleveren

4 juli De schoorsteen van het uit 1856 daterende stoomgemaal in Mastenbroek moet niet alleen letterlijk roken, ook figuurlijk. Een museum, een uitkijktoren in de vorm van een molen en tuinen moeten het gemaal flinke impuls geven. Er komen nu te weinig bezoekers naar het oudste in ons land nog werkende gemaal, dat ook wel bekend staat onder de naam d’Olde Mesiene, meent voorzitter Aart van der Maat van Stichting Het Oude Stoomgemaal. Het zijn er hooguit een paar duizend.