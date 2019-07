Poolse ‘spookauto’ blikvanger in de berm langs de Flevoweg bij Kampen

Er is keurig omheen gemaaid, langs de randen van de grijze Ford Mondeo met het Poolse kenteken in de berm langs de Flevoweg. Naast de auto staan twee plastic oranje kegels van de provincie Overijssel, even verderop ligt een gevarendriehoek in scherven in het gras. Achterin de auto staat een bak met wat onduidelijk gereedschap. Op de voorruit zit nog de zuignap waarmee de navigatieapparatuur heeft vastgezeten. Op de achterbank ligt een contant betaalde factuur voor een autoreparatie, op 13 juni uitgevoerd bij een garage in Haarlem. Op de ruit aan de chauffeurskant zit met plakband een A4’tje vastgeplakt met een Poolse tekst. Die is blijkbaar, zo blijkt uit navraag aan een Poolse vertaalster, opgesteld via Google Translate. Het is een verzoekschrift om de auto te verwijderen, namens de gemeentelijke afdeling ‘toezicht en ballingschap’, zo vertaalt Google de boodschap.

Service

De gemeente erkent dat het briefje te hebben aangebracht op de auto. ,,Als service’’, aldus de gemeente. ,,Bedoeld om de eigenaar te attenderen op aangekondigde werkzaamheden.’’ Welke werkzaamheden dat zijn, blijft nog even in het midden. ,,De gemeente heeft van deze werkzaamheden in relatie tot de geparkeerde auto een melding gekregen van de politie.’’ De politie zegt van werkzaamheden niks te weten. ,,De enige betrokkenheid van de politie in deze is dat wij de gemeente hebben getipt dat deze auto er al langer staat’’, aldus politiewoordvoerder Ronald van der Leeden.