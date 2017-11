'Poortwachter' bewaakt toestroom jongeren naar geestelijke gezondheidszorg in Kampen

De gemeente Kampen wil het aantal jongeren dat naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt doorverwezen terugdringen. Hiervoor start het in december samen met huisartsen een proef. In drie praktijken helpt een jaar lang een deskundige met het opstellen van een hulpplan. Het moet de druk op aanbieders van jeugd ggz verminderen en de wachtlijsten verkorten.

In de praktijk betekent het dat als een jongere onder de 18 jaar bij de huisarts komt en hij psychische en psychosociale klachten vermoedt, de deskundige wordt ingeschakeld. Ook kan de huisarts bij de deskundige om een second opinion vragen. De deskundige maakt een analyse van de klachten en de vermoedelijke oorzaak. Op basis van het rapport wordt met huisarts en ouders besproken welke begeleiding nodig is. Dit hoeft niet automatisch een verwijzing naar de jeugd ggz te zijn. Door zo snel mogelijk een goede diagnose te stellen, kan eerder de juiste hulp worden verleend. Het uitgangspunt is: lichte hulp waar het kan en zware hulp waar het moet. Zo is het niet altijd noodzakelijk dat jeugd ggz wordt ingeschakeld voor lichte vormen van ADHD, PDDNOS en opvoedkundige problemen.

,,Het kan gezien worden als een soort poortwachter die de instroom beperkt", verklaart wethouder Geert Meijering. Kampen trekt 220.000 euro uit voor de proef, die ervoor moet zorgen dat jongeren direct de juiste hulp krijgen. Het gevolg is dat minder vaak een verwijzing volgt naar specialistische (dure) jeugdggz. Als dit in Kampen aanslaat, bespaart de gemeente 1,5 miljoen euro op zorgkosten. De proef start in IJsselmuiden bij de huisartsenpraktijk in het kulturhus. In Kampen bij de praktijken Berent Avercamp aan de Vloeddijk en de Hanzepraktijk aan de Oostzeestraat.

Wachtlijsten

De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning trok bij Kampen aan de bel over de wachtlijsten in de jeugd ggz. ,,Wachtlijsten zijn onvermijdelijk", stelt wethouder Meijering. ,,Het belangrijkste is dat wie zorg nodig heeft dat ook krijgt en als het acuut nodig is, dat direct gebeurt." Over de omvang van de wachtlijsten kon de gemeente Kampen gisteren geen duidelijkheid bieden.