Pop-upgalerie in de Geerstraat als oplossing voor de leegstand in de Kamper binnenstad?

Blijdschap bij kapster uit Kampen: 'Het worden kerstweken, maar we gaan knallen'

7 mei Grote opluchting bij kapster Juanita van ’t Veen en haar zeven collega’s. Dat de kapsalon vanaf 11 mei weer open mag is één ding, maar dat ze geen handschoenen of mondkapjes hoeven te dragen is een minstens zo grote opluchting.