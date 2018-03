Positief huishoudboekje met donkere rand voor Kampen

Spaan presenteerde deze week de Perspectiefnota. Dat is een overzicht van inkomsten en uitgaven tot en met 2022. Het is een uitgeklede versie. Het huidige college van ChristenUnie, CDA, SGP en VVD reserveert geen geld voor grote uitgaven in de toekomst. Maar het wil partijen die onderhandelen over een nieuwe coalitie wel inzicht bieden in het toekomstige huishoudboekje.