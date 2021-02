Pottenbakken met lotgenoten: Sam gaat het doen, als het weer kan, met geschonken oventje

Gezocht: een pottenbakkersschijf en een oven om schalen, vazen en borden te bakken. Sam Khani, een Iraanse asielzoeker woonachtig in azc Dronten, vraagt een gepensioneerd echtpaar in de buurt om hulp. Ze heeft het stel leren kennen bij aankoop van een fiets via Marktplaats, al heeft ze daarvoor uiteindelijk geen cent betaald. ,,Dat konden we niet over ons hart krijgen’’, vertelt Ieneke Regterschot. ,,Wat is voor ons nou een paar tientjes als je ziet hoe weinig zij heeft.’’ Samen met haar man Theo houdt ze contact met Sam die graag Nederlands wil leren.