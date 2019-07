‘Pratende’ bankjes en volksfeest bij 75 jaar bevrijding in Kampen

Het is even behelpen bij station Kampen Zuid door werk aan het spoor in Zwolle

9 juli Strak in het pak, aktetas onder de arm. Haastig loopje. Net aangekomen bij Station Zuid in Kampen, vanuit Meppel. Met eigen auto. ,,Scheelt een hoop tijd, in vergelijking met de bus’’, zegt de man. ,,Nu doe ik er net zo lang over als anders.’’ En verder loopt hij, naar het perron voor de trein richting Den Haag.