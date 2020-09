Predikant/journalist uit Kampen komt met boek over bijna-doodervaringen: ‘Ik heb er vier gehad’

Bijna-doodervaringen

Rinus van Warven: ,,Ik werd geboren in Kampen. Met de navelstreng om mijn nek gevouwen waardoor ik te weinig zuurstof kreeg. Dat was mijn eerste bijna-doodervaring, al weet ik er niets meer van. De tweede keer zal ik een jaar of tien, twaalf zijn geweest. Ik schoot onder het ijs tijdens het schaatsen. Een zeer beangstigend moment, ik kan dat nog steeds oproepen. Mijn broer is achter mij aan gedoken en heeft me gered na een minuut of twee. En vijf jaar geleden knalde iemand met 150 kilometer per uur bovenop mij in een file. De bestuurder zat van alles te doen achter het stuur, behalve op te letten. Dat zijn drie angstige momenten geweest en ik was even weg ook in het laatste geval. Dé klassieke bijna-doodervaring had ik echter in 1981.’’