Primera in Kamper Hanzewijk hoopt agressie in winkel te beteugelen met strakke huisregels

Starters massaal naar notaris voor duizenden euro’s belasting­voor­deel op nieuw huis

7 januari Het is deze week topdrukte bij notarissen, met starters die de overdracht van hun nieuwe woning tekenen. Dat is massaal verplaatst tot na 1 januari, zodat zij geen belasting hoeven te betalen. Het voordeel is zo groot, dat zelfs een deel van de hypotheek van de verkoper betalen geen probleem is.