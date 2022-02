Primeur voor Kampen: Jehova's Getuigen bouwen nieuw zaal niet zelf

Kamper stadsdich­ter Brigitte Wolthuis zet haar laatste punt: ‘Ha nieuwe dichter, hier is mijn pen’

,,Dag! Ik schreef van de ginkgo in het park, van dorpse broodkorst-bezwaren, slordige welkom-in-Kampen vlaggen, roemruchte en wilde academiejaren.’’ Zo begint het gedicht van Brigitte Wolthuis dat deze week is verschenen. Het is de laatste pennenvrucht van de stadsdichter die drie jaar in functie is geweest en net is verhuisd naar Welsum.

