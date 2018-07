Problemen nog groter dan gedacht: Zelfs 100 al riskant op Kamperlijntje

Kamperlijn: het zit het ook alweer?

De opdracht in Overijssel aan ProRail luidde: elektrificeer de Kamperlijn, zorg dat de treinen 140 kunnen rijden - zodat een ‘robuuste dienstregeling’ wordt gecreëerd en er gestopt kan worden bij het nieuwe Zwolse voorstadstation Stadshagen. Kosten: 40 miljoen.



Maar bij 140 kilometer per uur gingen de masten schudden in de slappe veenbodem. Nu er noodgedwongen 100 wordt gereden, is er onderweg geen tijd voor de stop in Stadshagen. ProRail stelde voor gewoon 100 te blijven rijden, de stops in Zwolle en Kampen te bekorten en met extra machinisten te zorgen voor een snelle ommekeer. Dan is in de dienstregeling wél een pitstop mogelijk.



De provincie voelt daar niets voor: het kost acht ton per jaar meer. ,,We hebben een product gevraagd, dat niet gekregen en krijgen de rekening. En erger: de reiziger is de dupe’’, zegt gedeputeerde Bert Boerman.