Problemen voor treinverkeer door seinstoring tussen Dronten en Kampen Zuid voorbij

Geen treinen van en naar Zwolle: dit is waarom je nog drie weken moet doorbijten

5 juli Er rijden deze week geen treinen tussen Zwolle, ’t Harde, Kampen en Kampen-Zuid. En vanaf vrijdag rijdt er geen enkele trein meer Zwolle in of uit. Tot 19 juli is al het verkeer gestremd. Het zijn de laatste loodjes in tien jaar uitbreiden en breken rond station Zwolle.