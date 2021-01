Proef met paspoort voor nieuwbouwhuis in Kampen

‘Nog niet in IJsselmui­den gevestigde supermarkt’ komt in nieuwbouw Markeres­plein

19 januari In de nog nieuw te bouwen supermarktvestiging in het hartje van IJsselmuiden, komt een supermarkt die op dit moment nog niet gevestigd is in het dorp. Dat zei verantwoordelijk wethouder Albert Holtland gisteravond tijdens een bespreking van het nieuwbouwplan door de Kamper raadsleden.