Proef om 'plastic soep' op te lossen in Kampen

Als zeilsters storen zich mateloos aan het vele plastic dat op het water dobbert. Zakjes, bakjes, elastiekjes, ,,het is een drama", zegt Francis Zoet (27) uit Amsterdam. ,,Niet alleen op het IJsselmeer en andere binnenwateren, ook in de grachten van Amsterdam is het erg.'' Deze 'plastic soup' is schadelijk voor dieren, die plastic voor voedsel aanzien, en voor boten.

Francis en haar Haarlemse vriendinnen Anne-Marieke Eveleens en Saskia Studer besloten er iets tegen te doen en kwamen met de Great Bubble Barrier op de proppen. Een vernieuwende manier om plastic uit het water te vissen. De drie wonnen er een wedstrijd van Rijkswaterstaat en waterleidingbedrijf PWN mee en kregen de kans om de 'barrier' te testen. Dat gebeurde bij Deltares in Delft, waar waterstaatkundige proeven plaatsvinden.

200 meter

Het werkt, constateerden ze blij. Maar kun je met de Great Bubble Barrier uit de voeten in een echte rivier? Dat zal de komende drie weken blijken in Kampen. In de IJssel, naast de Stadsbrug, wordt de vinding getest. Dat gaat als volgt. Over een lengte van zo'n 200 meter wordt een buis met gaatjes in het water gelegd. Tussen de brug en een ponton dat naast het strandje ligt. Door de buis wordt lucht gepompt en dat zorgt voor een scherm van luchtbellen, legt Zoet uit. Oftewel, de 'bubble barrier'. Die luchtbellen drijven het afval naar de kant, waar het uit het water kan worden geschept. ,,Heel eenvoudig eigenlijk. En de scheepvaart heeft er geen last van.''

Stroomsnelheid

Waarom Kampen? ,,We willen graag laten zien wat we doen'', zegt Zoet en wijst om zich heen op de testlocatie. ,,Dit is er een prachtige plek voor. Bovendien heeft het water hier de juiste stroomsnelheid om het scherm te proberen.'' In welke mate de IJssel vervuild is, kan ze niet zeggen. ,,Maar ik was hier met de Hanzedagen en zag toen heel veel bekertjes drijven.'' Ze heeft inmiddels een dagtaak aan de Great Bubble Barrier, haar mede-uitvinders hebben er nog een baan naast. ,,We zijn inmiddels een sociale onderneming, hoeven geen winst te maken. We willen ons scherm ook op andere plekken testen en zijn in gesprek met Zwolle en Zutphen.''