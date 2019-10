Promotieactie Hanzesteden met een knipoog naar de historie

Files tussen Emmeloord en Zwolle door defecte Eilandbrug bij Kampen

11:12 Een defect aan de Eilandbrug bij Kampen zorgde donderdagochtend iets na tienen voor filevorming in beide richtingen op de N50 tussen Emmeloord en Zwolle. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was met de brug, iets na elven was de storing door Rijkswaterstaat verholpen.