ProRail mijdt persconferentie over spoorblunder Kamperlijntje

ProRail komt pas twee uur later met een verklaring in het Zwolse kantoor, want het spoorbedrijf 'wil niet aanwezig zijn' op de persconferentie. Over het waarom wilde woordvoerder Aldert Baas vanochtend niets zeggen. Ans Rietstra, directeur projecten bij ProRail geeft in de persconferentie vanmiddag een eigen visie op de Kamperlijn, de onderzoeken die ProRail liet uitvoeren en de opening van het nieuwe station Zwolle Stadshagen. ,,Ook lichten we dan graag toe waarom we daarin ons eigen persmoment kozen."