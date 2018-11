Provinciale politiek gooit buurtbus Kampen reddingsboei toe

Tijdens de commissievergadering van woensdagmiddag zal GroenLinks een lans breken voor de buurtbus. De partij krijgt op voorhand steun van CDA, 50Plus en de SP, zegt Slingerland. ,,En ik denk dat we de PvdA ook wel meekrijgen. Dan gaan we richting meerderheid’’.

De buurtbus is bedacht door de bewonersraad van deltaWonen, als alternatief voor buslijn 11. Deze verliesgevende lijn gaat waarschijnlijk een andere route volgen en slaat haltes over in straten waar veel huurders van deltaWonen wonen. Als het aan de bewonersraad ligt, vult een buurtbus de witte vlekken in de stad op. ,,Bestuurd door herintreders, bijvoorbeeld uit de bijstand’’, zei voorzitter Roy Dekker eerder tegen deze krant.

Groen licht

Na meerdere gesprekken met provincie Overijssel en vervoerder Connexxion leek het licht op groen te staan voor de buurtbus. Tot de provincie vorige maand het plan onverwacht afblies. Overijssel en Connexxion zijn in gesprek over het afkopen van de vervoersconcessie. De provincie wil er eerder van af, zodat er een nieuwe vervoersconcessie kan komen voor een groter gebied. Het plan voor een stadsbuurtbus wordt daarbij niet ingebracht. ,,,Het is de doodsteek voor burgerparticipatie als enkele maanden na het sluiten een akkoord niks waard blijkt te zijn”, zei een teleurgestelde Dekker in een reactie.

Quote Het lijkt mij een slechte zaak om juist in stedelijk gebied een deel van het openbaar vervoer af te schaffen zonder een alterna­tief te bieden Kees Slingerland, GroenLinks Overijssel