Provinciale steun voor 17 festivals en voorstellingen in Flevoland

Op het lijst staan festivals als Sunsation (Lelystad), WIJj-Land (Dronten), Zomer op Schokland, NOP POP (Noordoostpolder) en Uitgast (Lelystad). Volgens gedeputeerde Michiel Rijsberman gaat het om een reeks bijzondere festivals, locatietheater en culturele evenementen. ,,Die wij graag met onze subsidies willen ondersteunen. We zijn tevreden over de kwaliteit van de projecten die wij hebben gehonoreerd. Ook in 2020 bruist de cultuur in Flevoland.’’

Typisch Flevoland

De provincie bepaalt wie de subsidie voor podiumkunsten krijgt, met hulp van de Adviescommissie Podiumkunsten Flevoland. De toewijzing gaat op basis van de cultuurnota Typisch Flevoland, net even anders 2017-2020. De subsidies voor volgend jaar zijn ook toegekend aan Bonte Hond, Suburbia, Via à Vis, festival Twee Turven Hoog, Via Musica, Havenfestival Almere, Apollo Ensemble, Deep Ocean, Corrosia, Toneelgroep Sterrenstof, Goede Rede Concerten en You've got the power. De 17 projecten staan voor 546.485 euro op de begroting.