Provincie baalt van foute stikstofberekening in IJsselmuiden: 'We stonden al met de schop in de hand’

Buurt maakt zich zorgen om sluis in nieuwbouw­dorp Reeve: ‘Wat je belooft, moet je nakomen’

Na een vaartocht je zeilboot aanleggen aan de steiger in je achtertuin? In nieuwbouwdorp Reeve, bij Kampen, kan het. Tenminste, tot 19.00 uur. En pas vanaf het vaarseizoen in 2025. Een domper voor de nieuwe bewoners.