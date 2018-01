Provincie teleurgesteld in Prorail over spoor Kampen - Zwolle

Eind vorig jaar bleek dat het nieuwe spoor op de Kamperlijn nog niet klaar is om de elektrische trein van Keolis 140 kilometer per uur te laten rijden. Daardoor is er te weinig tijd om de trein te laten stoppen bij het nieuwe station Stadshagen. Veel reizigers zijn daardoor gedupeerd. ProRail, die de lijn heeft laten aanleggen in opdracht van de provincie Overijssel, heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt.

Een onderzoek moet uitwijzen wat er mis ging. In december is een plan van aanpak voorgelegd aan de provincie en de gemeenten Zwolle en Kampen, maar daarbij ontbreekt een tijdsplanning. De provincie schrijft in een reactie aan ProRail: 'Uiteraard is zorgvuldigheid in dit traject van groot belang, maar wij hechten ook grote waarde aan een tijdpad.'