Publiek kiest namen voor waterwerk rond Kampen

Puist in zandbak is enige dat rest van Kamper zwembad

10:50 Vijfhonderd ton staal, 60 ton asbestmateriaal, 50 ton bouw en sloopafval, 35 ton dakbedekking, 35 ton hout en 13.000 ton betongranulaat. Dat is wat rest van het oude zwembad in Kampen dat vrijwel van de aardbodem is verdwenen.