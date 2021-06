Puinzooi na vertrek krakers leegstaande boerderij Zalk, maar eigenaar kan nu verder met zijn plannen

Die oordeelde dat de kraakster, die vorig jaar zomer illegaal haar intrek nam in de leegstaande boerderij, binnen een week moest vertrekken. ,,Binnen een week is niet helemaal gelukt’’, vertelt een medewerker van Junco die bij de ontruiming was. ,,Maar gisteravond moesten ze er echt uit, en dat verliep soepel. Het is gebruikelijk om bij ontruimingen ook politie mee te nemen, het was meer uit voorzorg.’’ Naast de politie en de medewerker van Junco, waren er een sociaal werker, de advocaat van Junco en een ontruimingsploeg in touw rondom de uitzetting.