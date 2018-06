Puist in zandbak is enige dat rest van Kamper zwembad

Aannemer Pongers uit Rijssen heeft zo'n vijf maanden over de sloop gedaan. Het weghalen van de bassins vergde de meeste tijd. Het sloopterrein is begin deze week overgedragen overgedragen aan de gemeente Kampen. Kampen wil de vrijgekomen grond gebruiken voor herinrichting van het stadspark. Daar wordt al tijden over gesproken, maar een concreet plan ligt er nog altijd niet. Het is dan ook de vraag of de gemeenteraad voor de zomer een beslissing kan nemen over de inrichting, zoals de bedoeling was.