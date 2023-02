Qmusic-dj Tom haalt bevriende artiesten naar Kampen voor feest in Music Club: ‘Het wordt lachen’

Zwembad De Steur in Kampen wil de horeca in: plannen voor brasserie en terras

Een opvallende vergunningaanvraag: zwembad De Steur in Kampen vroeg en kreeg een alcoholvergunning. Niet dat het de bedoeling is om met een biertje in de hand te gaan zwemmen, maar misschien is het komende zomer al wel mogelijk op het terras te zitten zonder ook maar een zwembroek mee te nemen. Zwembadmanager Jasper Plender van De Steur weet meer over de horecaplannen van zijn zwembad.

4 februari