Quintus Kampen kan weer door; pijnlijke maatregelen nog niet nodig

In de tussenliggende tijd is overleg nodig met de veiligheidsregio over het opstarten van groepslessen. Strikt genomen kan dat namelijk nog niet. „Bibliotheken en theaters mogen open op basis van een maximaal aantal van 30 mensen per ruimte. Allen voor kunstencentra als de onze is het maximum gesteld op 30 mensen per gebouw, niet per ruimte. Dat is vreemd, want het gebouw is groot en iedereen komt op afspraak. Daar is gewoon iets fout gegaan”, meent Houtsma.