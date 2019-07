Quinty uit Kampen zag The Lion King al vijftig keer ...en ze gaat nog vier keer

Ze zag de musical al vijftig keer en vanavond gaat de 17-jarige Quinty Meuleman uit Kampen voor de 51ste keer naar The Lion King. En voor het doek definitief valt op 21 juli, gaat ze nog vier keer. Quinty werkt keihard om leeuwenkoning Simba te zien schitteren in het AFAS-theater in Scheveningen.

Uitgerekend op haar zeventiende verjaardag hoort Quinty Meuleman uit Kampen dat The Lion King definitief stopt. Producent Albert Verlinde maakt op 18 oktober 2018 bekend dat de haar favoriete musical zondag 21 juli voor de laatste keer op de planken wordt gebracht. ,,Dat was best even slikken maar ik had nu wel gelijk een cadeau van mijn ouders: een ticket voor de allerlaatste voorstelling’’, vertelt ze opgeruimd.

The Lion King. Quinty zag de musical in Scheveningen al vijftig keer. En de mbo-studente Mediavormgeving gaat nog vier keer. Op de allerlaatste dag, zelfs twee keer. Quinty is idolaat van het beroemde verhaal van ‘The Circle of Life’. Niet meteen vanaf het begin overigens. ,,Mijn vriendin Chaska speelde een rol in The Lion King en haar moeder had een kaartje voor mij geregeld. Ik wilde Chaska heel graag zien maar ik weet nog dat ik mijn vrienden een appje stuurde dat ik één keer zou gaan, echt niet vaker. Ze plagen me nog steeds met dat appje’’, vertelt ze lachend.

Volledig scherm Quinty en vriendin Chaska in de rol van kleine Nala. © Eigen foto

Oprecht

Het is een beetje uit de hand gelopen, erkent Quinty zelf ook. ,,Helemaal gewoon is dit niet.’’ De eerste keer dat ze naar Scheveningen ging, was in december 2016. De musical draaide toen net een paar weken in Nederland. Daarna werd ze nog een paar keer uitgenodigd te gaan. ,,Ergens in de zomer van 2017 ging het mis, als ik het zo mag zeggen. Toen kreeg ook Anne Appelo een rol in de musical. Zij komt ook uit Kampen. Ik vond het super vet dat zij in de Lion King ging spelen. En ik werd geraakt door het verhaal. ‘The circle of life’ wordt zo mooi verteld. Het gaat niet altijd goed in het leven maar uiteindelijk komt het wel goed, zoiets. En dan de muziek en de dans. Aan één voorstelling heb je gewoon niet genoeg. Dan zie je zoveel dingen niet’’, vertelt ze uit ervaring. ,,Pas na zo’n twintig voorstellingen had ik eindelijk door hoe het nu zat met de verkleedpartij van Timon die de hyena’s moet afleiden. Ik had oprecht niet door hoe dat nu zat.’’

Dure hobby

Goedkoop is het niet, ze werkt hard voor haar hobby. Daar waar andere studenten voor sneakers werken, geeft Quinty al haar verdiende euro’s uit voor een ticket. Soms betaalt ze de hoofdprijs à 117 euro maar ze scoort ook met regelmaat last minute-kaartjes. ,,Ik werk drie tot vier avonden in de week als vakkenvuller. En ik heb een OV-kaart voor het weekend. Voor 33 euro in de maand kan ik dan elk weekend door Nederland reizen. Een retourtje Kampen-Den Haag kost al 52 euro, dus ik haal het abonnement er makkelijk uit.’’

Plagen

Haar ouders, broer en vrienden volgen Quinty niet echt in haar liefde voor de wereldberoemde musical. ,,Mijn moeder is een keer met me mee geweest maar die vond het toen wel goed. Mijn broer en vader gaan echt niet mee, die plagen we er een beetje mee. En mijn vriendinnen die vinden het wel leuk, zijn ook wel eens meegegaan. Maar daar hebben ze het ook bij gelaten en dat snap ik ook wel.’’

Quote Ik heb alle kids gezien en alle understudy’s. Ik heb ze allemaal in verschil­len­de rollen gezien. Hoe mooi is dat?’ Quinty Meuleman

Haar favoriete personages zijn Simba en Nala. ,,De mooiste voorstelling was dat Anne Appelo de rol van Nala speelde en Nigel Brown die van Simba. In die show kwam voor mij alles samen’’, mijmert ze. Ondertussen heeft ze alle kinderen de jonge Simba en de jonge Nala zien spelen, ze heeft er speciaal een Instagram-account voor aangemaakt: @thelionkidsnl. ,,Ik heb alle kids gezien en alle understudy’s. Ik heb ze allemaal in verschillende rollen gezien. Hoe mooi is dat?’’

Volledig scherm The place to be voor Quinty: het AFAS-theater in Scheveningen. © Eigen foto

Vanavond is weer van de partij, zaterdagavond ook. En dan nog de laatste voorstellingen op 21 juli, om 12 uur en de allerlaatste om 16 uur. Haar ouders hebben de gezinsvakantie naar Amerika er speciaal een dag voor uitgesteld. ,,Ik moet toch bij zijn? Ik vind het super jammer dat de musical stopt, bijna drie jaar lang heeft de Lion King een grote rol in mijn leven gespeeld. Maar het is mooi zo. Van die laatste voorstelling gaan we echt een feestje maken. Ik ken inmiddels de acteurs, die sprak ik regelmatig bij de artiesteningang. Vorig week zaterdag mocht ik nog backstage op de foto met Nigel. Hij was toen nog in het kostuum van Simba. Echt vet om zo dichtbij te zijn.’’

Film

En wat nu na 21 juli, op zoek naar een nieuwe musical? Ze schiet in de lach: ,,Nee joh, ik ga eerst fijn op vakantie en daarna moet ik stage lopen. Gelukkig is er nog de film. Daar ga ik in elk geval naar toe. Ook weer tof.’’

The Lion King stopt definitief The Lion King is te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen, al bijna drie jaar de plek waar families samen het verhaal van leeuwenkoning Simba beleven. Met de beroemde muziek van Elton John en Tim Rice, de bekende karakters als Simba, Nala, Timon en Pumbaa en het tijdloze verhaal over hoop, liefde en moed. De Koning der Musicals mocht in Nederland al meer dan 3,5 miljoen bezoekers ontvangen en werd bekroond met de Publieksprijs voor Beste Musical.De voorstelling is nog tot en met 21 juli te zien. Wereldwijd trok het theaterspektakel meer dan 90 miljoen bezoekers en won de voorstelling 70 internationale awards.