Raad Kampen vindt dag eerder knallen in Grafhorst prima

College Kampen wil in gesprek met Zwolle over betwist bouwplan 's-Heerenbroek

10:00 Burgemeester en wethouders van Kampen willen op korte termijn een gesprek met hun Zwolse collega's. Reden is de onrust in 's-Heerenbroek door nieuwbouwplannen in de Scholtensteeg in de wijk Stadshagen.