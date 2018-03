Raad terug van verkiezingsreces voor IJsselmuider industrieterrein

Donderdag 15 maart staat uitbreiding van het industrieterrein in IJsselmuiden op de agenda van de raadscommssie Ruimtelijke Ordening. Aanleiding is een stuk grond waarop bij nader inzien een claim zat van het inmiddels failliete bouwbedrijf De Gilden. Gemeente Belang (GBK) Kampen diende begin deze week een waslijst aan vragen in bij het college en dreigde meteen de raad terug te roepen van verkiezingsreces. Met steun van de SP is dit nu gebeurd en gaat die extra sessie er komen.

Ik vraag me af hoe zuiver dit is. Is er een politiek motief of heeft dit met de verkiezingen te maken?

De andere fracties in de Kamper gemeenteraad hadden de kwestie liever over de verkiezingen getild en besproken in de reguliere commissievergadering van 28 mei. ,,Van het CDA hoefde het niet'', zegt raadslid Cor Adema van de grootste partij in de huidige raad. ,,Het had ook op de eerstvolgende vergadering besproken kunnen worden. Ik vraag me af hoe zuiver dit is. Is er een politiek motief of heeft dit met de verkiezingen te maken?'' Adema vermoedt het laatste. ,,Het is nooit een probleem geweest een onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering en het dan te behandelen.''