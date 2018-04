Raad van State heeft geen bezwaar tegen nieuwbouw Oostzeestraat in Kampen

De Raad is het niet eens met de kritiek van omwonenden. Die vinden dat de woningen van 10 meter hoog te hoog worden en vrezen verkeersonveilige situaties ontstaan bij de in en uitrit van het achtergelegen gezondheidscentrum.

Verder is de Raad het niet eens met de kritiek van de tegenstanders als zou het woningbouwplan op eerder aangewezen groengebied komen. Al in het zogenoemde moederbestemmingsplan van 2011 is de strook grond langs de zuidoostzijde van de Oostzeestraat voor woningbouw bestemd. De omwonenden vinden de gekozen locatie niet goed, omdat er zo weinig open groene plekken in de wijk overblijven. Zij verwijten de gemeente Kampen bijna alle groene open ruimtes op te offeren aan lucratieve woningbouw. Maar in dit geval was de locatie 7 jaar geleden al voor woningbouw aangewezen.