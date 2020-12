Raad van State: Kampen heeft gelijk in kwestie parkeergarage

Check jouw gemeente KAART | Urk noteert laagste aantal besmettin­gen in weken, ook positief nieuws in Zwolle

1 december Het RIVM meldt vandaag 4073 nieuwe coronabesmettingen, een daling ten opzichte van gisteren. In Oost-Nederland is dat dalende beeld echter niet te zien. Urk kleurt opnieuw donkerrood op de coronakaart. In Zwolle is juist positief nieuws te melden.