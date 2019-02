Raad van State neemt opnieuw extra tijd voor uitspraak over bypass Kampen

De Raad van State heeft extra tijd nodig voor de uitspraak over woningbouw langs en recreatievaart op Het Reevediep bij Kampen is toegestaan. Het is voor de tweede keer dat de termijn met zes weken wordt verlengd.

,,In sommige zaken is het moeilijker dan in andere om tot een goede uitspraak te komen, en dat kost dan ook meer tijd”, laat woordvoerder Gert-Jan Klapwijk weten. De zaak diende op 7 december in Den Haag.

Beschermde vogels

De Stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta hebben bezwaar tegen het volledig bevaarbaar maken van de bypass. Het leefgebied van beschermde vogelsoorten wordt verstoord door de duizenden bootjes die jaarlijks in het Reevediep worden verwacht. Ter compensatie heeft de provincie Overijssel extra moeras laten aanleggen. Na een eerdere uitspraak door de Raad van State is er een vaarverbod over 150 meter in de monding van het Drontermeer.

Het is onwaarschijnlijk dat er voor donderdag 14 maart een uitspraak is. Op die dag wordt de oplevering van het project Ruimte voor de Rivier gevierd. Koning Willem-Alexander neemt dan de hoogwatergeul in gebruik. Hij opent de deuren van de sluis, zodat de bypass en IJssel met elkaar worden verbonden.

