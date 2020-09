Raad van State stuurt aan op schikking claim probleemgarage Buitenhaven in Kampen

‘Handvol’ bedrijven heeft wel trek in Kamper zwembad

18 september ‘Een handvol’ bedrijven heeft interesse in het exploiteren van zwembad De Steur in Kampen, in ieder geval tijdelijk. Zij hebben zich volgens wethouder Geert Meijering spontaan gemeld nadat Sportfondsen Nederland het contract vroegtijdig opzegde vanwege de grote verliezen die het bedrijf in Kampen leed. Hoewel de echte onderhandelingen nog moeten beginnen staat volgens het college al wel vast dat er flink meer geld naar het zwembad moet.