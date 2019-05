Raad van State: varen over het héle Reevediep bij Kampen mag nu tóch

,,Jammer”, reageert Bart Zeven. Hij is voorman van Werkgroep Zwartendijk. De stichting die met de Natuurvereniging IJsseldelta de zaak aanspande. Zij eisten een vaarverbod over een afstand van 150 meter bij de monding in het Drontermeer. Volgens beide partijen is het riet nog niet hoog genoeg om de roerdomp en karekiet in het broedseizoen te beschermen tegen de verwachte 12.000 bootjes die jaarlijks door het Reevediep zullen varen.

Verstoring

De Raad van State wijst het verzoek af. Op de meeste plekken is het aangeplante riet hoog en dicht genoeg, constateerde een ecoloog. Hierdoor zien de vogels de boten niet. Op de plek waar dat nog niet het geval is, is over een afstand van dertig meter een scherm geplaatst. ‘Gelet hierop bestaat geen aanleiding voor de vrees dat het recreatieve gebruik van de vaargeul zal leiden tot visuele verstoring van de roerdomp en de karekiet’, aldus de Raad van State.

Door de uitspraak is er via het zes kilometer lange Reevediep een open vaarverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Vooral de stad Kampen heeft hier baat bij. Zo is de vaarroute tussen de Hanzestad, Elburg en andere steden aan de Randmeren flink korter geworden. Omvaren via het Ketelmeer is niet meer nodig. De verwachting is dat meer jachtjes naar Kampen komen, wat de binnenstad extra inkomsten moet opleveren.

Onverwachts

De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat openden een maand geleden de vaargeul. Dat was bij de start van het vaarseizoen en gebeurde onverwachts. Immers, de Raad van State legde vier jaar geleden een gedeeltelijk vaarverbod, omdat het leefgebied van de roerdomp en karekiet onvoldoende zijn beschermd.

Als reactie op deze uitspraak is door Overijssel een nieuw bestemmingsplan gemaakt en extra riet geplant. Tegenstanders vinden de maatregel onvoldoende en willen dat de Raad van State het vaarverbod in stand houdt. De uitspraak is al meerdere keren uitgesteld, volgt zeer waarschijnlijk na de zomer en staat volledig los van het vonnis van vandaag.

