Raadsleden in Kampen laten zich ‘intimideren’ door ‘200 hooligans’: respectloos of cabaret?

video Na 75 jaar volgt Seth (20) uit Meppel het spoor van zijn overgroot­va­der en verzetsman

12:32 Het is 14 juni 1944 als notarisklerk Izak van der Horst (35) uit Kampen in Zwolle arriveert voor een geheime afspraak met iemand uit de verzetswereld, waarin hij zelf ook actief is. Zover komt het alleen niet. Hij wordt op het station gearresteerd en afgevoerd. Drie maanden later wordt hij geëxecuteerd in kamp Vught.