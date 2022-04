Raadsleden Kampen gespot ‘in het wild’: ‘Toch het idee dat je gehoord wordt’

Optreden tegen bedrijven zonder natuurver­gun­ning volgens minister van Stikstof niet altijd nodig, maar Overijssel kan niet anders

Provincies hoeven van stikstofminister Christianne van der Wal niet altijd op te treden tegen bedrijven zonder natuurvergunning, zoals biomassacentrales of veehouderijen. Volgens de minister is er ruimte om per geval een afweging te maken tussen natuur- of bedrijfsbelang. Overijssel ziet desondanks geen kans om af te zien van de aangekondigde handhaving bij vier biomassacentrales.

