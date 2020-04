Racket? Check. Ballen? Check. De jeugd in Kampen mag de tennisbaan weer op

VIDEO Verkeers­huf­ter rukt op in coronatijd: aantal ingenomen rijbewij­zen verdrievou­digd

8:18 De politie is in Oost-Nederland razend druk met ‘coronacrossers’; weggebruikers die op lege wegen het gaspedaal veel te diep indrukken. Het aantal rijbewijzen dat is ingenomen, is de laatste weken verdrievoudigd, terwijl het aantal controles ongeveer gelijk bleef.