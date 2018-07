Rage gaat fout in Putten en verhuizen vanwege kebab-lucht

Gemist? Hitte sloopt scheeps­wrak en Dolfinari­um opent nieuwe attractie

10:00 In Rutten, in de Noordoostpolder, wordt een het wrak van historisch schip gesloopt door de aanhoudende hitte. Ook in het dorp Hierden eist de hitte zijn tol. De vijvers bij kasteel de Essenburgh zijn drooggevallen, waardoor tientallen karpers om het leven zijn gekomen. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.